В Японии пассажирский паром "Фукуока-2" столкнулся с 10-метровым плавучим маяком, сообщает DEITA.RU.

По данным информационного агентства Kyodo, это случилось, когда паром выходил из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю. Пострадавших нет.

Однако паром водоизмещением около 9,8 тысяч тонн блокирован до сих пор и не может продолжать движение, так как на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна - 509 пассажиров и членов команды. Решается вопрос об их эвакуации.

Столкновение со стальным плавучим маяком весом примерно 8 тонн произошло, когда паром в условиях довольно сильного волнения маневрировал, пытаясь сблизиться с санитарным катером. Он должен был взять на борт внезапно заболевшего пассажира.

Виктор Бруевич