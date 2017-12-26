Сегодня, 26 декабря, во Владивостоке вышел на линию новогодний трамвай. В праздничном вагоне пассажиров встречали сразу два Деда Мороза и ансамбль «Русская песня», сообщили Deita.ru в краевой администрации.





Один Дедушка Мороз управлял трамваем, а второй – дарил подарки пассажирам. Таким образом коллектив ОАО «Электрический транспорт» поздравил жителей столицы Приморья с наступающим Новым годом.





Красочно расписанный вагон, новогодняя елка, гирлянды и праздничная атрибутика в салоне дарят настоящий праздник и хорошее настроение детям и взрослым. Едва оказавшись в трамвае, пассажиры приятно начинали улыбаться и поздравляли друг друга с наступающим Новым годом.

«Новый год – это здорово! Год собаки – год д обра, любви, верности и преданности. Желаю всем здоровья, удачи, развития в 2018 году. С наступающим!», - отметила пассажирка новогоднего трамваяСветлана.

Пассажиры получали от Деда Мороза сладкие подарки в честь Нового года, а каждый желающий мог принять участие в конкурсе и выиграть "счастливый билет", который дает право воспользоваться услугами электротранспорта (трамваем, троллейбусом или фуникулером) 30, 31 декабря и 1 января 2018 года.





Праздничный трамвай стал уже доброй традицией для Владивостока. В приморской столице новогоднюю акцию сотрудники предприятия проводят седьмой год.

Новогодний трамвай будет работать в течение всех зимних праздников.

Михаил Грач