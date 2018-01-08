атриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что конец света наступит в том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным, позволив злу установить «тотальное господство». Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, сообщает Deita.ru.

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — отметил он.

Патриарх добавил, что «зло не жизнеспособно» и «система, в которой превалирует зло, не может существовать». «И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец», — указал он.

Михаил Грач