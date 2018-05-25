Павел Астахов. Писатель, государственный деятель, преподаватель, телеведущий. Но первую очередь адвокат. Адвокат, который своим девизом считает фразу «Четкая правовая позиция – залог успеха даже в самом сложном деле». Павел Астахов рассказал DEITA.RU о беззаконии, борьбе кланов и верховном правителе.

Начать хотелось бы с вопроса, который чаще задают в конце. У Вас уже есть успех и список результатов, которого хватило бы на несколько жизней - но что-то подсказывает, что не планируете почивать на лаврах. А чего еще хочется?

Хороший вопрос. Лет 7-8 назад я говорил, что нахожусь в начале пути. Все очень удачно начало складываться в адвокатской работе и в творчестве. Потом было серьезное испытание государственной службой с архисложной задачей, которую, на мой взгляд, моя команда эффективно решила. Есть результаты, которые бесспорны, была создана серьезная система.

Сейчас мне интересно заниматься творчеством.

А сейчас я продолжаю писать романы, в работе четыре книги. Это «Простые чудеса», о вещах, которые сложно объяснить рационально, а если ты не верующий, то вообще никак не объяснить. «Записки адвоката» - адвокатские истории (в марте будет 25 лет адвокатской практике). Книга, которую давно мечтал сделать - про Испанию, где работал на заре моей практики несколько лет. Это такие ироничные зарисовки о жизни обычной семьи из Кастилии. И пишу продолжение адвокатских романов, будет 11-й роман.

Как возникали те или иные проекты — от Вашего желания что-то создать или когда появлялся какой-то ресурс, Вы просто его успешно используете?



Желание. Никогда никакого ресурса не было, ресурсы всегда подтягивались под желание. Захотелось писать, начал писать — появилось предложение сделать линейку романов в новом для нас жанре – «адвокатский детектив». В Америке он был известен, его основоположник -Джон Гришэм, а я в каком-то смысле открыл этот жанр для России. Потом занялся общественной деятельностью — стали поступать предложения о госслужбе. В течение трех лет отклонял предложения, пока не появилось необычное, вызывающее… Потому что это был настоящий вызов - заняться тем, что совсем плохо. А реально было совсем плохо. Тогда каждый год увеличивалось число детей-сирот, увеличивалось число пострадавших детей. Можно посмотреть статистику до 2009 года.

Считается, что целеустремленные люди, имеющие план в жизни, достигают большего. Вы всегда достигали того, чего хотели или иногда изменяли своим мечтам?

Я не могу сказать, что реализую в жизни какой-то план. Есть известная шутка: «Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах». Мы не знаем, что будет впереди, какие будут обстоятельства и к чему они приведут. Но я живу по принципу: «делай, что должен, и будь, что будет». Например, я чувствовал, что нужно заниматься правовым просвещением, и занялся еще раньше, чем пошел на госслужбу - написал книгу «Детям о праве». Она была создана за 2 года до моей должности Уполномоченного по защите прав детей. Кстати, книга переиздавалась и до сих пор продается. Часто получается, что я прогнозирую или создаю события.





Умение прогнозировать это врожденное умение или его можно тренировать?

Хороший вопрос. Интуицию можно конечно развивать, для этого существует много разных способов. У меня с интуицией не очень хорошо, зато с логикой все в порядке. По части интуиции - моя жена, она лучше меня иногда, знает, что будет. У меня есть небольшой секрет: я всегда советуюсь с женой, и она мне подсказывает. У нее свои отношения с окружающим миром, поэтому она мне очень помогает.

Очень разные качества у адвоката и предпринимателя, как совмещать их для достижения успеха?

Конечно, абсолютно разные. Я никогда не занимался бизнесом как таковым. Мне с самого начала было понятно, что я не способен вести бизнес, не способен извлекать прибыль. Для этого должна быть соответствующая жилка, соответствующий характер, а я не умею ставить деньги вперед людей. Но могу помогать бизнесу, что постоянно и делаю. Сам заниматься извлечением прибыли не хочу, мне это не интересно.

Что отличает адвоката хорошего и успешного? Как хорошему адвокату стать коммерчески успешным?

Адвокаты бывают разные, жидкие и газообразные (смеется). Адвокатам запрещено заниматься рекламой. А ведь реклама — двигатель торговли, правда? В адвокатуре такого нет. Адвокат не имеет права давать рекламу, и об этом говорят все основополагающие документы, и российские, и международные. Есть прецедент европейского суда о запрете на рекламу. Поэтому, когда вы видите рекламу адвокатов «гарантируем результат», «не проиграли ни одного процесса», сразу возникают вопросы. Это область этических норм, коллеги сами должны понимать, что можно, а чего нельзя.

Когда вы приходите в адвокатуру, не имея династийных фамилий, не имея никаких связей и «блата», очень сложно завоевывать себе пространство. Я его себе и завоевывал. Своими делами в первую очередь: ходил в суд каждый день, доказывал свою состоятельность как профессионал.

Через что формировать адвокату свою известность?

Через работу. Ходите каждый день в суд и доказывайте свою состоятельность. Берите дела бесплатные, их много. Информация распространяется из уст в уста. О моих удачных делах достаточно быстро стали писать ведущие издания. Но это не фортуна какая-то, это правильная работа с людьми, с документами, с ситуацией, с юридической позицией, с законом. Ничего больше. Адвокат растет с делами – так говорили наши великие предшественники.

Вы со стороны производите впечатление «золотого мальчика», которому все удается и все удается легко. Хорошо, если так и есть, но так ли на самом деле?

Мальчик немного седоват. (Смеется). Это внешне впечатление, что все дается легко и с удовольствием. Подтверждением тому ранняя седина. Шучу. Если серьезно, не может быть легко, когда ты сам пробиваешь себе дорогу. У меня в семье не было юристов, адвокатов, я - первый. Я сам выбрал эту профессию и пошел в неё. Не было никаких протеже, но было много сложностей, которые закаляли. Поэтому я отнюдь не «золотой мальчик».

А через что приходилось проходить?

В разное время по-разному. После школы я никуда не поступил. Хотел в МГИМО - не поступил. «Блата» не было, хотя в Москве родился. Пошел в армию, столкнулся с трудностями, с которыми встречается каждый мужчина. В армии доказал все, что можно было доказать: дослужился до самого большого звания - до старшины. И служба была не очень простая — в погранвойсках. Это реальная служба каждый день, охрана границы. Это закаляет мальчика. Отнюдь не золотого. Потом учеба.

В профессию пришел не сразу, так как 5 лет учился не на адвоката, а на разведчика. Учился почти на «отлично», одна «4» в дипломе.

Потом присматривался, работал юристом - в разведчики не пошел. Было сложное время - развал Союза. Помните же, что в стране происходило, что на улицах было. Это все влияет на характер, на ценностные установки. Деньги превращались в пыль, а у меня к тому времени двое детей, надо кормить семью. Мы поженились студентами, родители никогда не помогали, нужно было заботиться о семье. На старших курсах я на четырех работах параллельно работал. Вот сейчас встреча со студентами будет, я спрошу у них, кто из них так работает. Работал в химчистке сторожем, там же дворником, по выходным - вышибалой в частном видеосалоне и еще на стройку после учебы ходил. Мы строили магазин «Весна» на Ленинском проспекте.

Табличка есть сейчас на магазине?

(Смеется) Нет, я же не ради таблички работал, ради того, чтобы нормально содержать моих детей.

Достижений у вас много, а какие любимые? Что из созданного Вами для вас самого более ценно, более важно.

Вернусь к началу разговора — творчество. Вот появились новые книги, переиздание, приятно в руках подержать.

А что приятнее процесс создания или результат — книга в руках?

Все приятно. Это же, как с ребенком: и процесс творения приятен, и результат.

Вы делаете так много всего, в разных областях, у Вас не случается ощущение раздвоения личности?

Почему раздвоение, так скромно? Растроение, расчетверение... Меня можно оценивать как угодно, но я - единая личность. Может быть, можно сосредоточиться только на профессии, быть успешным и реализоваться, и такая концентрация это хорошо и правильно. Но мне интересны еще и другие вещи, интересен творческий процесс.

Если вернуться к планам и к чувству жизни, у студентов насколько большие расхождения в том, что они представляют о профессии с тем, что есть в реальности?

Достаточно серьезные и глубокие, даже если есть хорошие учителя. Реальность такова, что достаточно сложно быть хорошим адвокатом и при этом много времени уделять преподаванию. Одно другому будет постоянно мешать - это правда, я преподавал в двух вузах.

Представления студентов о том, что их ждет в профессии, не соответствует реальности в силу разных обстоятельств. Это не только в силу особенностей преподавания, но и из-за собственного мироощущения. Молодые люди часто или циники или, наоборот, идеалисты и обольщаются относительно реального положения дел.

Я встречаю две полярные точки зрения. Одна — что все, на самом деле, существует по законам и все основано на праве, а права и свободы священны и неприкосновенны. Таких, скажем честно, меньшинство. И я отношу себя к этой части. Потому что часто говорю, что я - наивный адвокат. Если бы я не верил в торжество закона, если бы каждый раз, когда сталкивался с беззаконием, с попранием закона, я думал, что так оно и есть, я бы не смог удержаться в профессии, я бы ее уже давно сменил. Но по-прежнему считаю, что справедливость выше различных ущербных толкований и правоприменений, и рано или поздно все равно восторжествует. И я тому живое доказательство, я много раз доводил до того, что доказывал, что по закону должно быть принято именно такое решение, а не то, которое было принято первоначально. И никогда не останавливался ни перед конституционным судом, ни перед европейским судом, ни перед пленумами верховного суда. Были несколько пленумов верховного суда, которые состоялись именно по итогам разбирательства моих процессов.

А вторая точка зрения - что законы пишутся, чтобы их обходить, и все решается через власть, силу, деньги. Вот это две полярных точки зрения. И задача любого наставника привести к пониманию, что в практике есть и то, и другое. Вы можете столкнуться и с попранием закона и с беззаконием, увидеть, как ломают закон, но это не значит, что закона нет. Хотите или не хотите, когда поломаются все копья, придут к закону. Когда одна сила идет на другую, когда, например, идет столкновение политический структур, или как сейчас говорят, кланов.

Вот столкнулись два клана: и там сила есть и там, и там власть и там, и там денег много и там. Кто их уровняет? Некий верховный правитель, который придет и скажет, да, вот вы не правы, а вы правы? Нет. Надо обратиться к закону. Я сам сталкивался с ситуацией, когда защищал человека, которого реально начали уничтожать. В процессе менялись судьи, менялись прокуроры. И когда реально стали видеть, что дело разваливается, тут появился классический вопрос - «а как же там было по закону?». И в этот момент срабатывает то, на чем ты стоишь. Потому что я с первого момента стоял только на четкой правовой позиции, собирал доказательства. Если этого не делать, а только кудахтать про беззаконие, это ничего не даст. Поэтому единственно правильное действие - следовать закону, создавать правовую позицию для своего доверителя и четко ее придерживаться.

Когда Вы идете до конца, до конституционного суда, чего здесь больше веры в Право или в себя?

Уверенность в себе основывается на профессионализме, на знании, подкрепленном практикой и опытом.

А у клиентов есть иллюзии, что адвокат может все?

Ни у кого. Наоборот приходят с установкой, что вы же знаете, как все устроено, как решить. А надо не «решать вопрос», а выстраивать юридическую позицию, основываясь исключительно на законе.

Вы рассказывали про Ваш не самый радужный опыт работы, сторожем, вышибалой — это Вам скорее помогло или нет?

Любая работа, где ты честно зарабатываешь деньги, не стыдная работа. Студенты многие работали сторожами и охранниками, не я один. Но этот опыт в любом случае пригодился, это опыт добывания копейки и хлеба насущного себе и своей семье. Адвокат - профессия самозанятая, хочешь - работай, хочешь - сиди. Адвокат должен сам себе зарабатывать, получать за свою работу. А за что получать, на этот вопрос замечательно ответил королевский прокурор Анри Франсуа Д’ Агюссо: «за торжество закона и справедливости». Теперь спросите наших прокуроров - за что нужно платить адвокату...А Ленин, который был неудачливым адвокатом? В письме дочери великого русского адвоката Стасова, Елене Дмитриевне Стасовой говорил, что адвокаты - это «интеллигентская сволочь, которая часто паскудничает».Каждый адвокат сам выбирает свою позицию.

Есть такой анекдот, когда сын-адвокат приходит к отцу, который недавно передал ему дела и с гордостью рассказывает, что решил все проблемы клиента Сидорова. На что отец ему говорит: «Ты с ума сошел, он кормил нас 20 лет» Как адвокату избежать искушения бесконечно зарабатывать на клиенте?

Быть честным по отношению к делу, по отношению к процессу, по отношению к себе. Если искусственно затягивать ситуацию, это рано или поздно вскроется. И потом зачем? Проведешь успешно дело - будут другие. А паразитировать все время на одном клиенте - это может плохо кончится.

Может это от страха, что не придет другой клиент?

В любой самозанятой профессии возникает подобная ситуация. Это не страх, это нормальное состояние ожидания. Надо все время быть в форме, не расслабляться. Во время кризиса я набирал бесплатных клиентов, до 2000 бесплатных советов давал в месяц. Делал это чтобы держать себя все время в форме, как спортсмен.

Последний вопрос, для тех, кто не читал ваши книги, с какой лучше начать?

«Рейдер» - ее даже Акунин читал и дал мне важные советы. Я набрался наглости и попросил прочитать, мы знакомы. Он не написал рецензию, никому не пишет, но зато дал четкие советы, сказал - продолжай писать. И я сказал «Есть!»