Минтранс России разработал некоторые изменения в правила дорожного движения для велосипедистов, сообщает DEITA.RU. Проект уже разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о предложении ввести понятие «велосипедные зоны», в рамках которых велосипедист сможет ехать по всей ширине улицы со скоростью не более 20 км/ч , при этом у него будет преимущество перед автомобилями.

Кроме этих нововведений, будет введен запрет на остановку транспортных средств на велодорожках и на расстоянии ближе 5 метров от мест пересечения с ними проезжей части.



Таисия Масина