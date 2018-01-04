Жесткую посадку совершил российский вертолет Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама в Сирии, сообщает «Deita.ru».

Как заявили в Минобороны РФ причиной этого стала техническая неисправность. Кроме того, как пишет РИА ФАН, представители военного ведомства подчеркнули, что «Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было».

Находившийся на борту вертолета борттехник получил травмы и оперативно эвакуирован на аэродром «Хмеймим», где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Двое пилотов вертолета погибли.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Сирии разбился российский СУ-24.

Таисия Масина