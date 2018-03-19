Во Франции пекаря оштрафовали за то, что он работал семь дней вместо положенных шести, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Vse42.ru, жители французской коммуны возмущены действиями властей, которые, по их мнению, злоупотребляют законом и накладывают штрафы за добросовестное отношение к труду.

Пекарь из коммуны Люзиньи-сюр-Барс 41-летний Седрик Вевр работал семь дней в неделю, чтобы удовлетворить спрос туристов на хлебобулочные изделия. Однако по местным законам работать позволяется не более шести дней в неделю. Предприниматель отказался выплачивать штраф в размере 3 000 евро, заявив, что власти ставят палки в колеса малому бизнесу.

Около 500 человек поддерживают позицию Вевра, в том числе мэр коммуны, который уверен, что непродуманные законы убивают бизнес и если туристы нуждаются в каких-либо услугах, их нужно оказывать.

Виктор Бруевич