Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ПФ.

Однако, выплата положена не всем семьям, а только нуждающимся, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

Для того, чтобы узнать, может ли семья претендовать на данную помощь, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем разделить на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная цифра меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно смело подавать заявление на ежемесячную выплату.

Доходом семьи считаются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты. Все доходы необходимо подтвердить соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФ.

Деньги выплачивать будут до достижения ребенком полутора лет. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что стал известен размер пенсий в России с 2018 года.

Таисия Масина