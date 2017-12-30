Сотрудники учреждения возмущены ситуацией с перевозом оборудования школ ДВФУ из старых зданий на остров Русский, сообщает Deita.ru.

После создания Дальневосточного федерального университета на базе нескольких ведущих учебных учреждений края и последующего перевода имеющихся мощностей на остров Русский, часть лабораторий осталась на материке, в прежнем старом здании на Октябрьской. «Им просто некуда было переезжать, — говорят сотрудники ДВФУ (не было соответствующих помещений в новом корпусе на Русском), — да и не было денег на перевозку очень дорогого и уязвимого оборудования». Биологи, химики и физики продолжали там работать и работают до сих пор. Однако весной этого года попечительский совет университета принял неоднозначное решение: передать здание на Октябрьской арбитражному суду в 2018 году.

«При этом денег на переезд лабораторий никто не выделил, хотя Школа естественных наук получила приличную сумму в свое распоряжение», — утверждает д.б.н. А.В. Чернышева (рассылка текста с детальным описанием проблемы, активно распространяется среди ученых Приморья).

«Зная, как долго свои здания освобождал политехнический университет, все решили, что, видимо, так будет и в этом случае. Руководство также молчало. Но неделю назад произошло следующее: замдиректора Школы естественных наук господин Гридасов разругался с преподавателями и учеными, которые начали настойчиво спрашивать о деньгах для переезда (деньги нужны для того, чтобы все оборудование было перевезено по всем правилам), и в гневе подписал приказ освободить здания к 28 декабря. Прозвучала угроза, что в январе придут узбеки и выбросят весь этот «хлам» на свалку. Конечно, это блеф, т.к. никто не рискнет выбросить приборы на общую сумму под миллиард рублей, но виноватых уже ищут. Биологов обвинили, что они не нашли денег на переезд… Совершенно всё начальство (кроме заведующих кафедр) дистанцировалось. Денег нет. Перевезти только биологам необходимо конфокальный, люминесцентный и несколько очень дорогих оптических микроскопов, биохимическое оборудование, оборудование для выращивания клеточных культур и т.д. Тамже часть оборудования «малаховской» лаборатории. У химиков и физиков — уйма своего оборудования, включая электронный микроскоп. Даже людей, которые могли бы это все погрузить, нет. Выделили инженера, который предложил всё разобрать по винтикам и потом собрать – опыта сборки этих приборов у него нет вообще, никаких гарантий он не дает. Вызвать квалифицированного инженера – нет денег. Т.е. Гридасов вынуждает сотрудников принять его условия: разобрать, перевезти и дальше уже не имеет значения, как всё будет работать».

При этом ученый обращает внимание, написав данное обращение, сильно рискует, так как по правилам университета, преподаватель не может давать интервью или писать что-то в СМИ о ДВФУ без соответствующего разрешения.

«Я нарушаю это правило, понимая, что могу навлечь на себя гнев начальства. Главное — не наказать «виновных», а отсрочить переезд (это реально) хотя бы до марта и получить на это минимально необходимые средства».

В пресс-службе ДВФУ ситуацию с переездом лабораторий прокомментировали следующим образом: естественнонаучные лаборатории по улице Октябрьская, 27 входили в состав Дальневосточного государственного университета до образования Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), после чего были отнесены к Школе естественных наук ДВФУ. В 2013 году университетские подразделения были в основном переведены из материковых зданий в новый кампус на острове Русский, где сейчас сосредоточен весь учебный процесс. Переезд не затронули расположенные в центре городе лаборатории Школы естественных наук, так как здание на Октябрьской, 27 до ноября 2017 года оставалось в оперативном управлении ДВФУ. Кроме того, перемещение сложнейшего научно-исследовательского оборудования требовало специальной подготовки помещений в лабораторном корпусе в кампусе ДВФУ, и на сегодняшний день эти работы практически полностью выполнены.

В соответствии с поручением председателя Правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева от 29 апреля 2016 года был рассмотрен вопрос о возможности и целесообразности передачи здания ДВФУ по улице Октябрьская, 27 на праве оперативного управления Арбитражному суду Приморского края. Наблюдательным советом ДВФУ в апреле 2017 года было рекомендовано Министерству образования и науки России принять отказ ДВФУ от права оперативного управления. Соответствующее согласование Минобрнауки последовало в октябре 2017 года. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае распоряжением от 29 ноября 2017 года закрепило нежилое здание по улице Октябрьская, 27 на праве оперативного управления за Арбитражным судом Приморского края.

«В настоящее время Школа естественных наук ДВФУ освобождает занимаемые помещения на Октябрьской. Перемещению в кампус на острове Русском подлежит оборудование лабораторий кафедры компьютерных систем, кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии, кафедры общей и экспериментальной физики, кафедры клеточной биологии и генетики. Подготовка оборудования и его перевозка в кампус ведется силами квалифицированных специалистов, имеющих соответствующий опыт работы. По согласованию с Арбитражным судом Приморского края вывоз имущества ДВФУ должен завершиться к февралю 2018 года», — заявили агентству представители вуза.

Андрей Горюнов