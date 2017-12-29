Глава компании "Арофлот" Виталий Савельев предложил президенту России Владимиру Путину перевозить российских болельщиков на матчи с участием нашей сборной всего за 5 рублей, сообщает «Deita.ru».

Перевозки будут осуществляться в любой город. В беседе с главой государства он отметил, что следующий год очень важный - чемпионат мира по футболу. В связи с этим появилась весьма символичная задумка возить болельщиков за пять рублей. Как пояснил Савельев: "Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку".

В конце встречи, как пишет РГ, глава "Аэрофлота" подытожил: "Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что чемпионат мира по футболу хотят провести без России.

Таисия Масина