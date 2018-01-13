Чрезвычайное происшествие произошло в Воронежской области, об этом «Deita.ru» сообщили в СУ СК России по региону.

На перемене один из школьников получил перелом позвоночника. Во время игры в школьном дворе мальчик упал. Одноклассница подошла помочь, но потеряла равновесие и упала сверху. На следующем уроке ребенку стало плохо, местный медик диагностировал ушиб плеча и отправил его домой.

Дома пострадавшему стало еще хуже. МРТ показало компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела.

В связи с произошедшим заместитель директора ( сама директор на тот момент была в отпуске) и завуч получили по выговору, учитель физкультуры, который должен был следить за детьми - замечание. Мальчик на полгода переведен на домашнее обучение.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что школьник из Владивостока лишился важного органа из-за побоев в школе.

Таисия Масина