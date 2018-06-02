Торжественная церемония открытия первых Кадетских игр состоялась во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ВВО.

Помимо военнослужащих ТОФ, представителей ветеранских организаций, суворовцев и нахимовцев, а также участников «Юнармии», в играх приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Осипов и исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Сначала прошел митинг, затем торжественное возложение венков и цветов к Мемориалу, после чего участники соревнований торжественно промаршировали под флагами своих училищ.

Первый конкурс соревнований состоялся в доме офицеров Тихоокеанского флота, где участники представили вниманию жюри видеоролики о жизни своих учебных заведений. Также суворовцы и нахимовцы побывали в музее ТОФ, посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил и увидели показательные выступления по рукопашному бою военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ.

Итоги этапа Кадетских игр в Приморье будут подведены 4 июня.

Таисия Масина



