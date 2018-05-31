В приморской исправительной колонии служебная собака Марлин помогла пресечь передачу крупной партии наркотиков, об этом DEITA.RU сообщили в ГУФСИН России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, во время досмотра автомобиля, прибывшего в колонию, у водителя были обнаружены два полимерных свертка с наркотиками. Найти запрещенные предметы помогла немецкая овчарка Марлин Красный Волк.

Отмечается, что, обнюхав автомобиль, собака ничего не нашла, а на водителя подала специальный знак.

На место происшествия прибыли полицейские, которые изъяли из кармана куртки водителя два полимерных свертка с веществом бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это масло каннабиса массой более 160 грамм.

Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Лапкина