В Уссурийске под колеса легкового автомобиля попал пешеход, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел на «зебре» на пересечении улиц Советской и Фрунзе.

По словам очевидцев, автомобиль задел пешехода во время столкновения с другим транспортным средством. Так, участниками аварии стали Toyota Prius и Toyota Harrier.

Судя по кадрам, опубликованным в популярном паблике Instagram, на место происшествия незамедлительно прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

О состоянии пострадавшего информации не поступало.

Напомним, ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что из-за невнимательности на пешеходном переходе страдают не только взрослые, но и дети.

Екатерина Лапкина