17 Январь 2018, 12:05
Пешеход пострадал во время ДТП в Приморье
Источник изображения: dps_control
В Уссурийске под колеса легкового автомобиля попал пешеход, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел на «зебре» на пересечении улиц Советской и Фрунзе.
По словам очевидцев, автомобиль задел пешехода во время столкновения с другим транспортным средством. Так, участниками аварии стали Toyota Prius и Toyota Harrier.
Судя по кадрам, опубликованным в популярном паблике Instagram, на место происшествия незамедлительно прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.
О состоянии пострадавшего информации не поступало.
Напомним, ранее DEITA.RU неоднократно сообщало о том, что из-за невнимательности на пешеходном переходе страдают не только взрослые, но и дети.
Екатерина Лапкина