Во Владивостоке полицеские проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Наезд на пешехода произошел в районе дома №105 на проспекте 100-лет Владивостоку. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Как оказалось, 26-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь со стороны улицы Магнитогорская в направлении Постышева, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте — в 15 метрах от надземного пешеходного перехода.

Пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Его личность устанавливают.

На момент происшествия стаж вождения водителя Nissan Cefiro составил 3 года. В 2018 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГИБДД Приморского края, с начала 2018 года года из-за нарушений пешеходами Правил перехода проезжей части в регионе зарегистрировано 127 ДТП. В результате автоаварий погибли 24 человека, 104 – получили травмы различной степени тяжести.

Ирина Петрова