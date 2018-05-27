С начала года 19 пешеходов подверглись административному аресту, сообщили DEITA.RU в Госавтоинспекции Приморского края.

В Приморье наезд на пешехода является одним из наиболее часто регистрируемых видов ДТП, с начала 2018 года он составил более 43% от общего числа автомобильных аварий. Всего в крае под колесами автомобилей погибли 22 человека, 279 – получили травмы различной степени тяжести. Причем 18 из 22 погибших сами грубо нарушили правила перехода проезжей части.

По данным Госавтоинспекции, чаще всего жертвами ДТП становятся пешеходы, у которых нет опыта вождения автотранспорта. Участники дорожного движения, не побывавшие на месте водителя, не могут адекватно оценивать ситуацию на дороге. Они не понимают реальных возможностей машины. Именно такие пешеходы не могут поставить себя на место водителя, часто ведут себя чрезмерно рискованно.

К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

С начала года в отношении пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, составлено более 25 тыс. административных материалов по ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающих штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.

Также в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафа. Эти меры административного воздействия применяют в отношении нарушителей-должников судебные приставы. С начала года 19 пешеходов подверглись административному аресту, 7 – обязательным работам, более 300 человек оплатят двукратную сумму штрафа от первоначально назначенного.

Дмитрий Санников