Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин имеет четкое видение развития страны в

будущем,

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов



"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.



"Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист", - отметил Песков. Он подчеркнул, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России.



Виктор Бруевич