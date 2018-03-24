Певица отправилась в тюрьму из-за песни о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает DEITA.RU.

Популярная турецкая певица Зухал Олджай исполнила песню, в которой говорится о президенте. Вскоре против исполнительницы возбудили уголовное дело, а после суда она отправилась в тюрьму на 10 месяцев.

Инцидент произошел в 2016 году. Во время одного из своих выступлений девушка изменила слова песни на «Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон"». Свой номер Олджай закончила, показав средний палец руки.

Как пишетVSE42.RU, следователи расценилитакое поведение оскорблением президента Турции. Девушка отрицала свой умысел: слова она изменила ради рифмы, а непристойный жест показала зрителю.

Ранее поступила информация, что некоторые жители Магадана лишились своих мобильных телефонов за оскорбление мэра города. Свои высказывания они публиковали в одной из групп популярного мессенджера.

Екатерина Лапкина