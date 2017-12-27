В преддверии празднования Нового года в Спасске-Дальнем Приморского края установили ледовые фигуры, сообщает Deita.ru.

На радость жителям города одна из них появилась возле пешеходного перехода. Но в место восторга и ощущения приближающегося праздника, люди испытали настоящее недоумение. «Вот такие вот ледяные фигуры у нас в городе», — с такой подписью опубликовал популярный паблик в Instagram фото ледяной фигуры.





Фотография вызвала бурное обсуждение в сети. «Это башня, а вы о чём подумали?», «На ракету похоже», «Это вам дорогие горожане на Новый год», «Не удивляет. На всю страну положили...», — пишут пользователи соцсетей.

Екатерина Лапкина

Фото: primore_online

