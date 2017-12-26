26 Декабрь 2017, 16:05
Пикантную рекламу автострахования обсуждают на Дальнем Востоке
Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
Накануне в соцсетях появилась фотография провокационного баннера, который должен рекламировать услуги автострахования, сообщает Deita.ru.
На растяжке изображен вязанный розовый презерватив, а также призывающий слоган «Не только секс должен быть безопасным. Надежное автострахование».
По словам очевидцев, баннер размещен на одной из улиц Благовещенска.
Екатерина Лапкина
Фото: newirkutsk.ru