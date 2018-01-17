Об ответственности заведущих детсадов в опросе питания рассказала заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева, сообщили DEITA.RU в пресс-службе мэрии.



"Наш опыт показывает, что проблем с питанием не возникает в тех садах, где у заведующей очень активная позиция. Если заведующая вникает во всё, задает множество вопросов, составляет акты и претензии в случае нарушений, заставляет менять некачественные продукты, то у поставщика просто нет шансов недобросовестно предоставить услугу и остаться безнаказанным.

Поэтому мы регулярно проводим встречи с персоналом детских садов, разъясняем, что они – не только заказчики услуги и обязаны проверять ее качество, но и по сути - защитники прав своих воспитанников, маленьких горожан", - говорит Наталья Мальцева.

Напомним, в городе проводятся регулярные проверки, оценивающие качество питания в детских садах краевого центра.

Михаил Грач



