Украинский президент Петр Порошенко вновь выступил с заявлением о России, сообщает DEITA.RU.

Он намерен избавиться от «российского агрессора» в течение последующих пяти лет: «Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет, каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора».

Данное заявление прокомментировал политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов, который отметил, что фактически Порошенко проговорился, заявив о своем намерении оставаться у власти на Украине в течение последующих пяти лет вне зависимости от того, как пройдет президентская кампания и каковы будут экономические, внутриполитические и внешнеполитические обстоятельства.

Как пишет РИА ФАН, президент Украины для себя уже принял решение и продлил свои полномочия. Такие оговорки, подчеркнул эксперт, свойственны Петру Порошенко.

Также Асафов уверен - глава государства задействует административные, силовые и прочие ресурсы для того, чтобы сохранить свой статус любой ценой.

Таисия Масина