В среду, 10 января, без электричества останутся три района во Владивостоке: Ленинский, Первомайский и Советский, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Это связано с плановыми работами по ремонту и диагностике электросетей, которые городские службы проведут с 09:00 до 17:00, отключив свет по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ ул.27, 28, 30, 30Б, 32,

Главная ул.37А, 37Б, 62,

Давыдова ул.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32,

Коммунаров ул.14,

Лазо ул.2, 4, 6, 8,

Некрасовский пер.3,

Опорная ул.11,

Охотская ул.10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 24,

Садгородская ул.2, 4,

Светланская ул.55, 57, 55В,

Центральная 1-я ул.7,

Центральная 3-я ул.9,

Юности ул.19.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серьезная авария оставила в темноте жителей этой улицы Владивостока.

Таисия Масина