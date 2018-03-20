Служебная собака обнаружила в снегу пакет с мобильными телефонами прямо в запретной зоне, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН Приморья.

Пять сотовых телефонов, завернутые в полиэтилен, предназначались для передачи на режимную территорию. Сейчас все материалы по данному факту переданы в ОМВД.

Отмечается, что это уже не первая находка немецкой овчарки - ранее она же нашла под бетонным блоком сверток с тремя телефонами.

Таисия Масина