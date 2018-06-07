Льготы по уплате взносов на капремонт с 1 января 2019 года получат пенсионеры старше 70 лет, проживающие вместе с инвалидами, сообщает DEITA.RU

Напомним, согласно действующему законодательству, инвалидам I и II групп, а также пенсионерам старше 70 лет компенсируется половина суммы взносов за капремонт. А полностью освобождены от их выплаты лишь люди старше 80 лет.

При этом финансовое положение этих групп граждан, как пишут Известия, практически одинаково - по официальным данным Росстата, средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы — 12 479,3 рубля. Средний размер выплат пенсионерам по старости — 12 830,4 рубля.

Таким образом, поправки в Жилищный кодекс призваны устранить этот момент. Теперь льготы будут и у пенсионеров старше 70 лет, которые живут с инвалидами.

Таисия Масина