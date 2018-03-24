Жители и гости Хабаровска возмущены тем, что вблизи аэропорта нет бесплатной стоянки. Чтобы убедиться, что платная стоянка не устраивает граждан, УФАС по Хабаровскому краю организовало соответствующую проверка, об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве.

В связи с обращениями граждан на отсутствие бесплатной парковки, высокие цены и неудовлетворительную организацию работы платной временной парковки в хабаровском аэропорту ведомство на своем интернет-ресурсе проводит анализ рынка услуг временного размещения автотранспорта в аэропорту Хабаровск (Новый).

«Если вы пользовались или планируете воспользоваться услугами парковки в аэропорту Хабаровск (Новый), пожалуйста, ответьте на вопросы на нашем сайте», — призывают представители ведомства.

Отметим, что стоимость пребывания на парковке в течение часа обойдется жителям и гостям города в 500 рублей. При этом бесплатная парковка расположена в 700 метрах от входа в здание аэровокзала.

Екатерина Лапкина