Жители улицы Плеханова Уссурийске сообщили о нарушении их жилищных прав, информирует Deita.ru со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Два подъезда указанных домов соединены между собой переходом, в котором расположены комнаты жилых помещений, часть из которых относятся к дому № 85, а другая часть – к дому № 87.

Отопление указанных жилых комнат предусмотрено от двух общих стояков, врезанных в магистральные трубопроводы отопления дома № 85.

В сентябре 2017 года ТСЖ «Плеханова-85» самовольно переустроило систему отопления этих двух домов. В результате этого в жилых комнатах, расположенных в переходе между домами, отсутствовало отопление.

Судебными приставами в рамках представленных полномочий возбуждено исполнительное производство в отношении ТСЖ «Плеханова-85».

Под страхом уголовной ответственности теплоснабжение восстановлено, решение суда ответчиком исполнено.

Михаил Грач