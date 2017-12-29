В Приморье подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия среди несовершеннолетних, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В проведении операции приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и представители органов системы профилактики.

Специалисты выявили более 500 мест массового пребывания молодежи. В отделы полиции были доставлены 44 несовершеннолетних, трое из них – за совершение преступлений, еще четыре – за совершение общественно опасного деяния до достижения возраста уголовной ответственности, а 15 несовершеннолетних совершили административные правонарушения.

По месту жительства проверен 1901 несовершеннолетний, из них 1225 уже состоят на профилактическом учете. 27 подростковых групп антиобщественной направленности выявлены и поставлены на учет. За совершение правонарушений восемь подростков помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

За время операции полицейские обнаружили местонахождение 23 несовершеннолетних, которые самовольно покинуди места постоянного проживания и находились в розыске. Отмечается, что 12 из низ возвращены в семьи, 11 – помещены в учреждения социальной защиты.

53 работника заведений торговли, которые продали алкоголь подросткам, привлечены к административной ответственности.

Однако, как отмечают в пресс-службе МВД, в Приморье сохраняется тенденция к снижению уровня подростковой преступности: число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 19.9%, снизился удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что пьяные подростки избили детей во Владивостоке.

Ирина Петрова