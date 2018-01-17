После крушения и затопления нефтяного танкера SANCHI на поверхности Восточно-Китайского моря образовались масляные пятна. Общая площадь их составила 109 километров, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовало Государственное океанологическое управление КНР.

На данный момент зафиксированы два пятна. Одно, длиной девять километров и шириной до полукилометра, находится в двух километрах от места затопления танкера. Второе в 19 километрах от места трагедии — ширина его километр, а длина шесть километров.

Взятые пробы морской воды в месте аварии подтвердили, что в пробах присутствуют масляные загрязнения, в несколько раз превышающие допустимое значение.

Планируется направить дайверов к месту затопления танкера для устранения утечек на маслопроводах затонувшего танкера, чтобы минимизировать ущерб морской экологии.

Напомним, 6 января у восточного побережья Китая столкнулись два судна — иранский танкер SANCHI, на борту которого находилось 136 тысяч тонн газового конденсата, и гонконгский сухогруз CF CRYSTAL. 14 января танкер затонул.

Екатерина Лапкина