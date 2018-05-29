Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" выяснили, что экономические потери России от наркомании составляют 3,6 триллиона рублей в год, это порядка 3,8% от ВВП страны, сообщает DEITA.RU.



Расчеты подготовлены в рамках обнародованного в понедельник "Антинаркотического рейтинга регионов-2018", согласно которому среди лидеров по потреблению наркотиков оказались Приморский край, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Самыми благополучными названы Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.

Ирина Петрова

