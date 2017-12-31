Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» официально опубликованы, сообщает «Deita.ru.

В соответствии с документом, вырастет лимит выплат по европротоколу, то есть по авариям, которые были оформлены без сотрудников ГИБДД. Вместо нынешних 50 тысяч рублей автовладельцы смогут получить сразу 100 тысяч.

Сейчас по европротоколу можно оформить аварии, в которых участвовали только два автомобиля, оба застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и участники ДТП согласны с обстоятельствами аварии, а также с причиненными повреждениями. По новым нормам закона согласие участников происшествия необязательно. Но при несогласии на водителей накладываются дополнительные требования по подтверждению ДТП.

Примечательно, что все эти нормы вступают в силу в разное время. Например, выплаты в размере 100 тысяч по европротоколу можно будет получить с 1 июня 2018 года. Если у водителей есть разногласия по обстоятельствам происшествия, но есть возможность передать некорректируемую информацию о ДТП, которую зафиксировал специальный комплекс дополнительных устройств ГЛОНАСС/GPS ("черный ящик") или съемка происшествия и его последствий с помощью специального приложения от страховщиков, то есть возможность не вызывать ГИБДД. Это будет действовать с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2019 года. С первого октября 2019 года, если у водителей нет согласия в обстоятельствах происшедшего, то у них должно быть подтверждение, зафиксированное теми же двумя способами. Если нет ни согласия, ни подтверждения, то лучше вызывать ГИБДД.

Дмитрий Санников