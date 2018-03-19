Победитель, явка, нарушения - Приморье подвело итоги выборов
Краевая избирательная комиссия Приморского края огласила официальные результаты выборов президента, сообщает DEITA.RU.
По словам заместителя председателя Крайизбиркома Ларисы Орловой, фактически все протоколы УИКов на территории Приморского края внесены в систему ГАС Выборы, по результатам которых она сообщила следующее: участие в прошедшем голосовании приняли порядка 903 тысячи приморцев, что составило чуть более 61% от общего числа избирателей. В сравнении с предыдущими президентскими выборами, жители Приморья проявили меньшую активность: явка избирателей в 2012 году составила чуть более 64%.
«При этом необходимо учитывать, что и избирателей в списках на 2018 году включено на 64 тысячи меньше, чем в 2012» - заметила Орлова.
Сравнивая уровень явки на территориях муниципальных районов, отметим, что барьер в 70% превысили - город Спасск-Дальний (71,13) Дальнереченский район (70,52) и Октябрьский район (70,33). Самая низкое участие в голосовании на территории Приморья выявлено в городе Партизанск (52,46).
Собственно, итоги голосования по кандидатам в Приморье выглядят следующим образом:
За Владимира Путина в Приморье отдали свои голоса 65,26% приморцев. На втором месте - Павел Грудинин 21,39%. Далее следует Владимир Жириновский – 7,06%. Ксения Собчак получила поддержку 1,67% избирателей. Григорий Явлинский - 0,89%. Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин – 0,74, 0,73 и 0,64% голосов соответственно. 14 571 бюллетень признан недействительным.
«На президентских выборах в 2012 году представитель КПРФ Геннадий Зюганов получил в Приморье 20.36% избирателей, Владимир Путин – 57.31% и Владимир Жириновский – 8,63%», - сравнила предыдущие результаты представитель Крайизбиркома.
С точки зрения избирательного процесса и подсчета голосов, каких-либо явных грубых нарушений не выявлено, заключила представитель Крайизбиркома. Вместе с тем, комментируя скандальный инцидент, произошедший на избирательном участке №326 в городе Артеме, Орлова подтвердила, что ранее поступившие в адрес Крайизбиркома сообщения об осуществлении вброса в урну для голосования достоверны.
«При непосредственном контроле председателя Крайизбиркома Татьяны Гладких на участке была осуществлена проверка. При подсчете голосов избирателей в первом стационарном ящике были обнаружены избирательные бюллетени установленной формы. Никаких других документов не обнаружено. Все находящиеся в ящике 777 бюллетени признаны недействительными. Учитывая факт, что вброс был совершен неустановленным лицом, Крайизбирком приняла решение о признании недействительным бюллетеней в данном ящике. Итоги голосования подводились по результатам бюллетеней во втором стационарном ящике», - рассказала зампредседателя, добавив, что в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по установлению лица причастного к данному правонарушению.
Андрей Горюнов