Краевая избирательная комиссия Приморского края огласила официальные результаты выборов президента, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя председателя Крайизбиркома Ларисы Орловой, фактически все протоколы УИКов на территории Приморского края внесены в систему ГАС Выборы, по результатам которых она сообщила следующее: участие в прошедшем голосовании приняли порядка 903 тысячи приморцев, что составило чуть более 61% от общего числа избирателей. В сравнении с предыдущими президентскими выборами, жители Приморья проявили меньшую активность: явка избирателей в 2012 году составила чуть более 64%.

«При этом необходимо учитывать, что и избирателей в списках на 2018 году включено на 64 тысячи меньше, чем в 2012» - заметила Орлова.

Сравнивая уровень явки на территориях муниципальных районов, отметим, что барьер в 70% превысили - город Спасск-Дальний (71,13) Дальнереченский район (70,52) и Октябрьский район (70,33). Самая низкое участие в голосовании на территории Приморья выявлено в городе Партизанск (52,46).

Собственно, итоги голосования по кандидатам в Приморье выглядят следующим образом:

За Владимира Путина в Приморье отдали свои голоса 65,26% приморцев. На втором месте - Павел Грудинин 21,39%. Далее следует Владимир Жириновский – 7,06%. Ксения Собчак получила поддержку 1,67% избирателей. Григорий Явлинский - 0,89%. Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин – 0,74, 0,73 и 0,64% голосов соответственно. 14 571 бюллетень признан недействительным.

«На президентских выборах в 2012 году представитель КПРФ Геннадий Зюганов получил в Приморье 20.36% избирателей, Владимир Путин – 57.31% и Владимир Жириновский – 8,63%», - сравнила предыдущие результаты представитель Крайизбиркома.

С точки зрения избирательного процесса и подсчета голосов, каких-либо явных грубых нарушений не выявлено, заключила представитель Крайизбиркома. Вместе с тем, комментируя скандальный инцидент, произошедший на избирательном участке №326 в городе Артеме, Орлова подтвердила, что ранее поступившие в адрес Крайизбиркома сообщения об осуществлении вброса в урну для голосования достоверны.

«При непосредственном контроле председателя Крайизбиркома Татьяны Гладких на участке была осуществлена проверка. При подсчете голосов избирателей в первом стационарном ящике были обнаружены избирательные бюллетени установленной формы. Никаких других документов не обнаружено. Все находящиеся в ящике 777 бюллетени признаны недействительными. Учитывая факт, что вброс был совершен неустановленным лицом, Крайизбирком приняла решение о признании недействительным бюллетеней в данном ящике. Итоги голосования подводились по результатам бюллетеней во втором стационарном ящике», - рассказала зампредседателя, добавив, что в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по установлению лица причастного к данному правонарушению.

Андрей Горюнов