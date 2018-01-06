С 1 по 4 января в Приморье зарегистрировано 195 автоаварий, об этом "Deita.ru" сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали специалисты, 17 из них - с пострадавшими, 178 - с материальным ущербом. Погибли 6 человек, 22 – получили травмы различной степени тяжести.

Резонансные ДТП произошли в Партизанском, Дальнереченском районах и в городе Владивостоке.



Так, например, ранее "Deita.ru" сообщало, что в Приморье произошло ДТП с участием автомобиля и поезда.

Виктор Бруевич

