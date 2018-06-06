В Приморье с начала 2018 года более 485 миллионов рублей направлено на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов для льготников, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, по данным на 1 июня за счет средств федерального и регионального бюджетов приобретено жизненно важных лекарственных препаратов на сумму 340 миллионов рублей. Самая большая сумма приходится на получателей по программе «7ВЗН-7 высоко затратным нозологиям» – это более чем 145 миллионов рублей.

«Средняя стоимость препаратов для этой категории пациентов варьируется в пределах 80-100 тысяч рублей в месяц. Это самая дорогая категория пациентов. К таким заболеваниям относятся - гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз. Лекарства по данной программе получают пациенты, перенесшие операции по трансплантации органов или тканей», – рассказали в ведомстве.

Отметим, в региональном реестре Приморья числится более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств.



Ирина Петрова

