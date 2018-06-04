Летняя оздоровительная кампания уже началась в подведомственных учреждениях Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.

Лагеря дневного пребывания организованы в школе зимних видов спорта (там отдохнут 65 детей), летняя площадка детского спортивно-оздоровительного лагеря дворца спорта «Кристалл» примет 75 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. В летний спортивно-оздоровительный лагерь ОГАУ «ФК «Сахалин» записались 83 юных футболиста, в лагере СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду будут отдыхать 70 воспитанников, в лагере СШОР восточных видов единоборств – 25. В ВЦ «Сахалин», который откроется 1 августа, смогут набраться сил и отдохнуть 25 ребят, в ГБУ «СШ самбо и дзюдо» почти 20 юных борцов смогут отдохнуть и повысить свое спортивное мастерство. А больше всего юных сахалинцев, почти 100, радушно примет школа летних видов спорта.





Помимо обязательного тренировочного процесса, подготовлена обширная программа. Например, в школе зимних видов спорта ребят ждут экскурсии, походы, выезды на море и внутренние соревнования по легкоатлетическому кроссу. Во всех подведомственных учреждениях Минспорта предусмотрены внутренние соревнования, выезды на природу, экскурсии и походы, конкурсы рисунков и многое другое. Всего в этих летних спортивных лагерях смогут отдохнуть более 450 юных спортсменов.





«Каждый год в спортивных учреждениях отдыхают дети, которые тренируются на базе отделений: таким образом, тренировочный процесс не прекращается, и это положительно влияет на спортивные результаты, — отметили в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. — Сотрудники летних лагерей прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по специальности «Санитарный минимум» для организации летних оздоровительных площадок. Все летние лагеря дневного пребывания на базе учреждений, подведомственных министерству, получили санитарно-эпидемиологическое заключение УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области».

Инна Эстрина