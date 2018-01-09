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Аварийные службы информируют, что по некоторым адресам во Владивостоке требуется проведение ремонтных работ, однако доступа по тем или иным причинам к ним нет, сообщает «Deita.ru».
В связи с этим, предварительно, до 12.00 9 января холодная вода отключена здесь:
Гамарника ул.13,
Добровольского ул.11,
Адмирала Кузнецова ул.88, 52,
Океанский пр-кт 97,
Пушкинская ул.6,
Народный пр-кт 19,
Фанзавод ул.40.
Кроме того, горячей воды до 12.00 9 января нет по тем же причинам здесь:
Адмирала Кузнецова ул.88,
Пушкинская ул.6,
Народный пр-кт 19,
Сафонова ул.34,
Слуцкого ул.16/1,
Окатовая ул.16.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что озвучена сумма компенсации приморцам за мутную воду.
Таисия Масина