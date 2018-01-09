Отсутствие воды
Источник изображения: «Deita.ru»

Аварийные службы информируют, что по некоторым адресам во Владивостоке требуется проведение ремонтных работ, однако доступа по тем или иным причинам к ним нет, сообщает «Deita.ru».

В связи с этим,  предварительно, до 12.00 9 января холодная вода отключена здесь:

Гамарника ул.13,

Добровольского ул.11,

Адмирала Кузнецова ул.88, 52,

Океанский пр-кт 97,

Пушкинская ул.6,

Народный пр-кт 19,

Фанзавод ул.40.

Кроме того, горячей воды до 12.00 9 января нет по тем же причинам здесь:

Адмирала Кузнецова ул.88,

Пушкинская ул.6,

Народный пр-кт 19,

Сафонова ул.34,

Слуцкого ул.16/1,

Окатовая ул.16.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что озвучена сумма компенсации приморцам за мутную воду.

Таисия Масина