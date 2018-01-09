Аварийные службы информируют, что по некоторым адресам во Владивостоке требуется проведение ремонтных работ, однако доступа по тем или иным причинам к ним нет, сообщает «Deita.ru».

В связи с этим, предварительно, до 12.00 9 января холодная вода отключена здесь:

Гамарника ул.13,

Добровольского ул.11,



Адмирала Кузнецова ул.88, 52,



Океанский пр-кт 97,



Пушкинская ул.6,



Народный пр-кт 19,



Фанзавод ул.40.



Кроме того, горячей воды до 12.00 9 января нет по тем же причинам здесь:

Адмирала Кузнецова ул.88,



Пушкинская ул.6,



Народный пр-кт 19,



Сафонова ул.34,



Слуцкого ул.16/1,



Окатовая ул.16.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что озвучена сумма компенсации приморцам за мутную воду.



Таисия Масина