Пропавшего под Новый год приморца так и не нашли, сообщает Deita.ru.

Исчезнувшего человека зовут Алиаббасов Турал, он - житель поселка Новошахтинский Приморского края.

С 29.12 на 30.12.2017 в полночь он выехал на машине из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост примерно 160 см., черные волосы, борода, карие глаза, плотного телосложения. Был одет: черная удлиненная куртка (пуховик), темные джинсы, темные ботинки, темно-синяя ветровка.

Особые приметы: шрам на виске после операции. О местонахождении человека просят сообщить в полицию.



Василий Кучин



