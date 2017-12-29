Двухэтажное спортивное сооружение, где смогут заниматься спортом дети и взрослые, открылось в поселке Новый Надеждинского района. Торжественное открытие объекта состоялось в пятницу, 29 декабря. В мероприятии принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в декабре прошлого года. На отдельной площадке в поселке Новый было возведено двухэтажное здание, в котором разместили универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, методический кабинет, кабинет врача, административно-служебные и технические помещения. Также на территории комплекса организована автопарковка. Объект стал первым современным спорткомплексом в Надеждинском районе.

С открытием физкультурно-оздоровительного учреждения жителей поселка Новый и всего Надеждинского района поздравил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

«Мне очень приятно, что в вашем поселке теперь есть такой зал, где можно не только тренироваться, но и проводить соревнования высокого уровня – по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису. Мы можем использовать его для проведения спортивных игр на Кубок Губернатора, по итогам которых победители будут получать путевки в детские оздоровительные лагеря, а также для проведения других состязаний», – подчеркнул глава региона.

Как отметил руководитель муниципалитета Алексей Губарев, спорткомплекс, рассчитанный на граждан любой возрастной категории, будет пользоваться популярностью не только у населения поселка Новый, но и у жителей соседнего села Вольно-Надеждинское.

«Всего в этих населенных пунктах проживает около 10 тысяч человек. Спорткомплекс будет очень востребован», – сказал он, добавив, что объект приспособлен и для приема людей с ограниченными возможностями здоровья.

В знак торжественного открытия учреждения врио Губернатора вместе с главой района и почетными гостями церемонии перерезали красную ленту. Кроме того, Андрей Тарасенко оставил памятный автограф на футбольном мяче и пообщался с юными спортсменами – воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Надежда», которые будут заниматься в спорткомплексе.

Также врио Губернатора осмотрел новые спортивные залы спорткомплекса и побывал на катке, расположенном рядом с открывшимся объектом.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новый построен в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». На это из средств краевого бюджета направлено более 65 миллионов рублей. В ноябре этого года ход строительства сооружения проинспектировал врио Губернатора Андрей Тарасенко. Тогда степень готовности объекта составляла 85%. Глава региона дал поручение завершить работы до конца декабря.

Отметим, по мнению Президента РФ Владимира Путина, развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики.

Михаил Грач