Под пристальное внимание контролирующих органов попадут лица, эксплуатирующие лифты и эскалаторы, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Уже приняты соответствующие поправки, согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся монтажом, демонтажом, эксплуатацией, в том числе обслуживанием и ремонтом лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов обязаны будут уведомить надзорный орган о соблюдении технических регламентов «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и Действие федерального закона начнется с 1 сентября 2018 года.

В случае, если уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности не будет представлено, это станет административным правонарушением. За него предусмотрена ответственность - штраф до 5 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей, до 20 тысяч - для юридических лиц.



Таисия Масина