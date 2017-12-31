Вас ждут путевки в теплые страны и множество других призов

Внимание! Сеть супермаркетов «Фреш 25» объявляет акцию!

В период по 7.01.2018 совершайте покупки в сети супермаркетов «Фреш 25» и становитесь участником розыгрыша сертификатов на путевки в теплые страны и множества других призов.

Пальмы, море и солнце уже ждут вас!

Генеральный партнер новогодней акции – компания Anex tour. Точка продаж во Владивостоке: Партизанский проспект, 44.

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Для участия в розыгрыше необходимо совершить разовую покупку в сети супермаркетов «Фреш 25» на сумму от 1000 рублей и при наличии в чеке не менее трех акционных позиций (список указан ниже), покупатель, предъявив чек, получает на кассе или у администратора супермаркета акционный купон. Заполненный купон необходимо опустить в специальный ящик, который находится у администратора. Заполненный корешок от купона необходимо хранить у себя до проведения розыгрыша. В случае выигрыша корешок необходимо будет предъявить организаторам акции.

Список акционных товаров

Напиток газ. «Пепси» 2,25 л, пл. б.

Напиток газ. «Севен ап» 2,25 л, пл. б.

Напиток газ. «Миринда» апельсин 2,25 л, пл. б.

Винный газированный напиток «Российский» полусладкий, 8%, 0,75 л

«Мартини Бьянко» вермут бел. слад., 1,0, 15%/«Мартини Бьянко» вермут бел. слад., 1,0 15% + швепс

Российское шампанское «Первый Свет» бел. п/сл, 0,75 л, 10,5-13%

Горошек «Русь восточная» 400 г

Кукуруза «Русь восточная» 340 г

Майонез «Золотой» 800г

Шоколад «Россия» 6 SKU

Кофе «Нескафе» 3 SKU

Чипсы «Лейз» зеленый лук 150 г

Чипсы «Лейз» краб 160 г

Чипсы «Лейз Макс» сметана/лук 150 г

Чипсы «Лейз» натуральные с солью 150 г

Чипсы «Лейз» сметана/зелень 150 г

Розыгрыш пройдет в конце января, следите за новостями на нашем сайте.

Список подарков:

10 сертификатов на путешествия по 10 000 рублей каждый

3 сертификата на путешествия на 40 000 рублей каждый

2 смартфона Iphone X

Продарочная корзина 20 шт

СПРАВКА О КОМПАНИИ.

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru на странице в Instagram@25fresh.

Екатерина Лапкина