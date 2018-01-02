Новогодний салют, который украсил небо Владивостока вечером 31 декабря, посмотрели около тысячи человек, сообщает «Deita.ru».

Яркий «подарок» горожанам начался ровно в 22:00, когда у главной елки завершился концерт в честь наступающего 2018 года.

Фейерверк над главной площадью города можно было посмотреть с Проспекта Красоты, Суханова и видовых площадок.

Кроме центральной площади, салют запускали еще в поселках Подножье и Трудовое.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.

Таисия Масина