2 Январь 2018, 08:25
"Подарок" для города порадовал тысячу человек во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Новогодний салют, который украсил небо Владивостока вечером 31 декабря, посмотрели около тысячи человек, сообщает «Deita.ru».
Яркий «подарок» горожанам начался ровно в 22:00, когда у главной елки завершился концерт в честь наступающего 2018 года.
Фейерверк над главной площадью города можно было посмотреть с Проспекта Красоты, Суханова и видовых площадок.
Кроме центральной площади, салют запускали еще в поселках Подножье и Трудовое.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.
Таисия Масина