Пользователи Telegram начали получать сообщения с предложением о покупке криптовалюты мессенджера, которой еще не существует, сообщает DEITA.RU.

По данным телеканала "360", мошенники представились создателями блокчейн‐системы Telegram Open Network (TON) и предложили пользователям зарегистрироваться на сайте и приобрести 30 тыс. токенов за $5 тыс. (283 тыс. рублей), чтобы стать первыми обладателями собственной криптовалюты Telegram под названием Gram, выход которой состоится 1 февраля 2018.

Однако по данным телеграм-канала «Код Дурова», систему TON мессенджер пока не создавал.

Виктор Бруевич