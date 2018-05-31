Автоаукционную индустрию собираются вводить в России, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий проект уже готовит Минпромторг. Теперь автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько). С помощью данного нововведения, как пишут Известия, государство планирует избавиться от так называемых «серых» сделок и за счет этого получать порядка 20 миллиардов рублей налогов ежегодно.

Как рассказали представители ведомства, инициатива проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги и принципиально новый продукт в России - автоаукционную деятельность.

Таисия Масина