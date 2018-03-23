Отрабатывая сценарий нанесения ударов по России, американские подводные лодки Hartford и Connecticut застряли во льдах Арктики, сообщает DEITA.RU.

Гордость ВМС США, сочетающая стелс-технологии с огромной огневой мощью, спасовала перед обычным льдом. Как пишет РИА ФАН, по плану учений субмарины должны были всплыть на поверхность и дать залп по условной России, однако помешал слишком толстый ледяной покров.

Пользователи социальных сетей уже вовсю обсуждают данное происшествие, не скупясь на едкие комментарии: «Придётся к России обращаться за ледоколом», «Чтобы не застревать во льдах, надо просто с Россией дружить», «Дед Мороз нам в помощь! Все гадаем, что так весна задержалась?», «Сами виноваты, никто их не звал шастать, где попало!».

Таисия Масина