Не все комнатные растения одинаковы. Некоторым требуется больше солнца, больше воды, больше тепла и тому подобное. DEITA.RU представляет список самых разнообразных комнатных растений, которые украсят ваш дом или квартиру.

1. Бромелия

Уровень ухода: легкий

Это тропическое растение простит вас, если вы забудете его полить, так как оно приспособлено для того, чтобы выдержать условия засухи. Вы можете использовать его, чтобы добавить жизнь в гостиную.





2. Алоэ

Уровень ухода: легкий

Алоэ имеет поразительный внешний вид и может успокоить вашу кожу. Он также нуждается в очень небольшой заботе и может даже выдерживать редкие поливы.





3. Каланхое

Уровень ухода: легкий

Это идеальный усилитель настроения на кухне. А низкая влажность - друг этого растения, который будет цвести даже в зимнее время. Тщательно полейте, затем оставьте его, пока почва не высохнет.





4. Сансевиерия трёхполосная

Уровень ухода: легкий

Также называемое тещиным языком, это растение не нуждается в большом внимании, чтобы выглядеть прекрасно. И вы можете поставить его в любом месте. Выносливые листья хранят воду, поэтому вам не нужно часто поливать растение.





5. Бегония

Уровень ухода: легкий

Как и алоэ, бегонии необходимо, чтобы почва полностью высыхала между поливами. Как ни странно, это растение хорошо реагирует на флуоресцентный свет.





6. Спатифиллюм

Уровень ухода: средний

Эти растения с белым цветком идеально подходят для спален, так как требуют косвенного солнечного света, поэтому они не умрут, пока занавески закрыты. Поливайте их ежедневно летом и еженедельно в течение зимы, чтобы сохранить в живых.





7. Ховея Форстера

Уровень ухода: средний

Солнечный свет и регулярный полив – то, что требуется для сохранности этого растения. В то время как многие другие требуют высокой влажности, ховее нужно относительно немного. Она добавит красок в гостиной.





8. Филодендрон

Уровень ухода: средний

Этому комнатному растению нужен непрямой свет и умеренный полив. Если листья желтеют, значит, слишком много света, если их становится слишком мало, то и света слишком мало. Если они падают, вы поливаете слишком большим или недостаточным количеством воды. Со временем вы узнаете, что нужно вашему растению.





9. Фикус Бенджамина

Уровень ухода: средний

Яркий, но непрямой свет лучше всего подходит для этого растения, которое люди часто помещают в гостиные своих домов. Поливайте его раз в несколько дней, чтобы почва была влажной постоянно.





10. Хлорофитум хохлатый

Уровень ухода: средний

За этим растением относительно просто ухаживать, но оно придирчиво к тому, что «пьёт». Его листья могут стать коричневыми по краям, если вы польёте его фторированной водой.





11. Кротон

Уровень ухода: эксперт

Живописные листья - удовольствие для глаз, но они требуют времени и терпения. Темпераментное растение требует постоянной увлажненности и большого количества света, поэтому ему идеально подходит кухня или комната с большими окнами. Обратите внимание, что кротон может быть токсичным для домашних животных и людей, поэтому держите пушистых друзей и любознательных малышей от него подальше.





12. Гардения

Уровень ухода: эксперт

Гардении требуется 6-8 часов прямого яркого солнечного света. Растение известно прекрасным ароматом и красивым цветом.





Алина Калинина