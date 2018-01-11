Не все комнатные растения одинаковы. Некоторым требуется больше солнца, больше воды, больше тепла и тому подобное. DEITA.RU представляет список самых разнообразных комнатных растений, которые украсят ваш дом или квартиру.
1. Бромелия
Уровень ухода: легкий
Это тропическое растение простит вас, если вы забудете его полить, так как оно приспособлено для того, чтобы выдержать условия засухи. Вы можете использовать его, чтобы добавить жизнь в гостиную.
2. Алоэ
Уровень ухода: легкий
Алоэ имеет поразительный внешний вид и может успокоить вашу кожу. Он также нуждается в очень небольшой заботе и может даже выдерживать редкие поливы.
3. Каланхое
Уровень ухода: легкий
Это идеальный усилитель настроения на кухне. А низкая влажность - друг этого растения, который будет цвести даже в зимнее время. Тщательно полейте, затем оставьте его, пока почва не высохнет.
4. Сансевиерия трёхполосная
Уровень ухода: легкий
Также называемое тещиным языком, это растение не нуждается в большом внимании, чтобы выглядеть прекрасно. И вы можете поставить его в любом месте. Выносливые листья хранят воду, поэтому вам не нужно часто поливать растение.
5. Бегония
Уровень ухода: легкий
Как и алоэ, бегонии необходимо, чтобы почва полностью высыхала между поливами. Как ни странно, это растение хорошо реагирует на флуоресцентный свет.
6. Спатифиллюм
Уровень ухода: средний
Эти растения с белым цветком идеально подходят для спален, так как требуют косвенного солнечного света, поэтому они не умрут, пока занавески закрыты. Поливайте их ежедневно летом и еженедельно в течение зимы, чтобы сохранить в живых.
7. Ховея Форстера
Уровень ухода: средний
Солнечный свет и регулярный полив – то, что требуется для сохранности этого растения. В то время как многие другие требуют высокой влажности, ховее нужно относительно немного. Она добавит красок в гостиной.
8. Филодендрон
Уровень ухода: средний
Этому комнатному растению нужен непрямой свет и умеренный полив. Если листья желтеют, значит, слишком много света, если их становится слишком мало, то и света слишком мало. Если они падают, вы поливаете слишком большим или недостаточным количеством воды. Со временем вы узнаете, что нужно вашему растению.
9. Фикус Бенджамина
Уровень ухода: средний
Яркий, но непрямой свет лучше всего подходит для этого растения, которое люди часто помещают в гостиные своих домов. Поливайте его раз в несколько дней, чтобы почва была влажной постоянно.
10. Хлорофитум хохлатый
Уровень ухода: средний
За этим растением относительно просто ухаживать, но оно придирчиво к тому, что «пьёт». Его листья могут стать коричневыми по краям, если вы польёте его фторированной водой.
11. Кротон
Уровень ухода: эксперт
Живописные листья - удовольствие для глаз, но они требуют времени и терпения. Темпераментное растение требует постоянной увлажненности и большого количества света, поэтому ему идеально подходит кухня или комната с большими окнами. Обратите внимание, что кротон может быть токсичным для домашних животных и людей, поэтому держите пушистых друзей и любознательных малышей от него подальше.
12. Гардения
Уровень ухода: эксперт
Гардении требуется 6-8 часов прямого яркого солнечного света. Растение известно прекрасным ароматом и красивым цветом.
Алина Калинина