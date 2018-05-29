В Приморском крае сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН РФ пресекли доставку наркотических средств, об этом DEUTA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Так, оперативные сотрудники установили личности основных поставщиков запрещенных предметов в учреждение, определили время и место приобретения наркотических веществ для дальнейшего сбыта. Это приобретали лица, которые находились в следственном изоляторе №1.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и женщину. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили и изъяли сверток с веществом темно-бурого цвета.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим – маслом каннабиса. Масса вещества составила 29 грамм, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело.

Ирина Петрова