Свыше трех тысяч упаковок детских подгузников задержала Владивостокская таможня, об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве.

3724 упаковки детских подгузников, маркированных товарным знаком «GOO.N», задержала Владивостокская таможня. Подгузники были ввезены из Японии без разрешения правообладателя.

Российский импортер подал на Владивостокский таможенный пост детские подгузники ULTRA PLUS. При таможенном оформлении среди заявленного товара Владивостокские таможенники выявили подгузники, маркированные другим товарным знаком — «GOO.N», и приостановили их выпуск.

На запрос таможни правообладатель товарного знака «GOO.N» подтвердил, что ввоз данного товара нарушает права на объект интеллектуальной собственности и обратился в Арбитражный суд Приморского края.

По решению арбитражного суда, детские подгузники в количестве 3724 упаковки запрещены к выпуску. Запрет продлится до рассмотрения иска по существу и вступления решения суда в законную силу.

Екатерина Лапкина