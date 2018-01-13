Неприметный с виду автомобиль вызвал подозрение у инспекторов дорожно-патрульной службы в Приморье, об этом «Deita.ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как оказалось, решение остановить машину принято не зря - в нем обнаружили 40 килограммов мясной продукции, а именно мясо птицы и свиные ноги, без ветеринарных сопроводительных документов.

Таким образом однозначно утверждать, что продукты безопасны для здоровья потребителя, нельзя. Сотрудники Россельхознадзора, вызванные на место происшествия, мясо и свиные ноги изъяли, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жителей Владивостока спасли от опасного деликатеса.

Таисия Масина