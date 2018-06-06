В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

На минувшей неделе, 29 мая, в островной столице в одном из жилых домов обнаружили так называемое казино. В ходе проверки изъяты игровой стол, фишки, игральные карты и другое оборудование.

Установлено, что в данном помещении преступная группа организовала проведение азартных игр вне игровой зоны.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные организация и проведение азартных игр совершенное организованной группой» УК РФ. Главным подозреваемым, молодым людям чуть старше 20 лет, теперь грозит крупный штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

Екатерина Лапкина