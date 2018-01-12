Прокуратура подготовила результаты проверки, организованной в связи с происшествием в зоопарке, где леопард напал на малолетнего ребенка, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморье леопард напал на двухлетнего ребенка.

По факту травмирования ребенка после нападения на него леопарда в зоопарке, Уссурийская городская прокуратура организовала проверку с выездом на место случившегося.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства.

Так, в нарушение требований Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными. Дирекцией зоопарка не обеспечена прочность всех помещений, их внутренних и внешних оград, а также изолирующими животных приспособлениями, недоступными как для животных, так и для посетителей парка, не обеспечены условия надежной изоляции животных от посетителей.

«Эти нарушения повлекли причинение малолетнему посетителю зоопарка телесных повреждений в виде «укуса диким животным, рвано-скальпированные раны лица, волосистой части головы», - говорится в сообщении прокуратуры.

Городской прокурор направил материалы проверки в орган следствия для принятия решения о возбуждении уголовного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас руководством зоопарка принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Виктор Бруевич